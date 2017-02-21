Житель Солигорска занимался нелегальной продажей рыбацких снастей

21 Февраля 2017 15:23

20 километров рыболовных сетей и миллионы рублей предотвращенного ущерба природе. Защитники флоры и фауны вместе с сотрудниками ОБЭП пресекли незаконный бизнес 53-летнего жителя Солигорска. Он занимался нелегальной продажей рыбацких снастей. Почти 70 сетных подъемников, около 20-ти так называемых вентилей, устройство "торпеда" и 20 километров рыболовных сетей - все это было изъято у продавца во время оперативных мероприятий. В 2010 году задержанный уже привлекался к ответственности за браконьерство, но тогда ему удалось избежать уголовной ответственности.

Ольга Громович, официальный представитель Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "В дальнейшем инспекторам стало известно, что мужчина занялся другим нелегальным бизнесом - продажей сетей. Чтобы изобличить этого нарушителя, привлекли к совместной работе местный ОБЭП. Инспекторы провели работу: под видом желающих купить сети созвонились с этим нелегальным торговцем".

Накануне госинспекторы провели еще одно успешное задержание потенциальных браконьеров. Недалеко от Лесного озера в Браславском районе оперативники остановили компанию, которая везла в багажнике автомобиля почти километр рыболовных сетей. По словам специалистов, изъятые снасти могли причинить ущерб природе на несколько миллионов рублей.