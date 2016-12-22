Защищал образ советского солдата

19 Декабря 2016 12:11

В Минске пенсионер вынужденно с ножом напал на парней в автобусе. Подвыпившая компания, как только зашла, стала выкрикивать нацистские лозунги. Пожилой мужчина такого не стерпел и после нескольких замечаний завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге пенсионер ранил парня ножом. Вероятнее всего, в ходе обороны.

Иван Королевич, старший оперуполномоченный 3 управления ГУБОПиК МВД Беларуси: "На остановке общественного транспорта они были оперативно задержаны милиционерами и доставлены для разбирательства. В последнее время это, к сожалению, не редкий случай - совершение правонарушений, фашистских высказываний".

Тем временем, МВД разработало закон, который оградит от спорта потенциально опасных фанатов. Таких внесут в специальную базу. За нарушение запрета планируется ввести штрафы.