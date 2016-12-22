Задержаны за взятки должностные лица компаний МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Гомсельмаш

19 Декабря 2016 19:06

Сотрудники КГБ Беларуси задержали за взятки должностных лиц компаний МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Гомсельмаш. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что за вознаграждения представители руководства и работники предприятий обеспечивали продвижение продукции коммерческих структур.

С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству и другим нарушениям четверым подозреваемым передано взяток на сумму не менее 200 тысяч долларов. Известно, что в декабре четыре человека, в том числе и финансовый директор МТЗ, получили взятку в размере 7,5 тысячи рублей. Еще четыре человека, работавших на тракторном заводе, получили вознаграждение около 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Принятие незаконного вознаграждения". Они заключены под стражу.