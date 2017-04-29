Задержан начальник транспортной инспекции Минтранса и его заместитель

29 Апреля 2017 12:04

КГБ официально заявил сегодня о задержании начальника транспортной инспекции Минтранса Леонида Лемеша и его заместителя Алексея Куцаева.

На сайте сообщается, что они при содействии подчиненных поставили на поток систему торговли разрешениями на проезд большегрузов по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое в зависимости от категории. Коррупционная схема действовала с 2015 года. Только за последние несколько месяцев зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Он был задержан с поличным при получении очередного вознаграждения. Впоследствии были задержаны и остальные участники коррупционной схемы. В их числе начальники гомельского и гродненского филиалов. Возбуждено 10 уголовных дел по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Мошенничество". Некоторые из фигурантов заключены под стражу в СИЗО КГБ. Материалы переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет Беларуси.