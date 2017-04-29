Задержан начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш

29 Апреля 2017 15:09

КГБ Беларуси раскрыл крупную коррупционную схему, в которой замешано руководство Транспортной инспекции и представители отечественных компаний-перевозчиков.

Задержан ее начальник Леонид Лемеш. По информации КГБ, он вместе со своим заместителем Куцаевым при содействии подчиненных сотрудников поставили на поток систему торговли разрешениями на проезд большегрузов по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое - в зависимости от его категории. Коррупционная схема действовала с 2015 года, и только за последние несколько месяцев зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток более чем от 20 субъектов хозяйствования.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси:

"13 апреля 2017 г. при получении очередного вознаграждения в размере 500 евро и 110 долларов США от представителей отечественной транспортной компании через начальника Гродненского филиала С.Грудзинского А. Куцаев был задержан с поличным. В качестве постоянных посредников, предоставлявших Лемешу и Куцаеву "клиентов", установлены начальник Гомельского филиала инспекции Чучвага, начальник Гродненского филиала инспекции С.Грудзинский и его заместитель Замаро, близкий знакомый Куцаева Киряков. Впоследствии задержаны и остальные участники коррупционной схемы".

Оперативники КГБ выявили и другую преступную систему, которая была налажена в Гомельской области. У иностранных водителей вымогали взятки за беспрепятственный проезд. Рядовые сотрудники получали деньги во время проведения транспортного контроля на трассе. Затем, как заявляют правоохранители, незаконные доходы распределялись по всей вертикали областной инспекции от региональных специалистов до начальника филиала. Возбуждено 10 уголовных дел по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Мошенничество". Некоторые фигуранты заключены под стражу в СИЗО КГБ. Материалы переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет Беларуси.