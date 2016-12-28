Задержали директора турфирмы за нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз

27 Декабря 2016 21:12

Сотрудники ГУБОП задержали директора одной из турфирм, которая оказывала нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз. Работала схема с 2013 года. В компании было не важно, имеет ли человек право посещать Европу. Все необходимые документы сотрудники собирали сами. Незаконно использовали печати разных банков или фирм. Сообщается, что услугами турфирмы пользовались в том числе и организаторы каналов незаконной миграции. При обыске у злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 тысяч долларов, почти сто поддельных печатей, клише и справок. На данный момент двери турфирмы опечатаны. По информации оперативников, среди клиентов часто встречались и выходцы из стран с повышенной террористической активностью. Точное количество человек, которым удалось получить визу по поддельным документам, устанавливается.