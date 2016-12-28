27 Декабря 2016 21:12
Задержали директора турфирмы за нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз
Сотрудники ГУБОП задержали директора одной из турфирм, которая оказывала нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз. Работала схема с 2013 года. В компании было не важно, имеет ли человек право посещать Европу. Все необходимые документы сотрудники собирали сами. Незаконно использовали печати разных банков или фирм. Сообщается, что услугами турфирмы пользовались в том числе и организаторы каналов незаконной миграции. При обыске у злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 тысяч долларов, почти сто поддельных печатей, клише и справок. На данный момент двери турфирмы опечатаны. По информации оперативников, среди клиентов часто встречались и выходцы из стран с повышенной террористической активностью. Точное количество человек, которым удалось получить визу по поддельным документам, устанавливается.