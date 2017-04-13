Задержали бизнесмена Виталия Арбузова

13 Апреля 2017 19:05

Одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова задержали накануне белорусские правоохранители. Он среди 18 подозреваемых в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и неуплате налогов. Сумма ущерба, предварительно, 120 миллионов рублей. Сегодня громкое задержание прокомментировали в госконтроле, их подразделение – департамент финансовых расследований занимался разработкой этой группы. Отмечу, бизнес Виталия Арбузова распространяется далеко за пределы нашей страны. Он является руководителем холдинга Fenox Global Group. Компания занимается производством и продажей автокомпонентов для российских и европейских автопроизводителей. В состав Fenox входят более 10 заводов. Предприятия расположены в Беларуси, России и Германии. Среди других крупных направлений - венчурный фонд Fenox Venture Capital, который занимается инвестированием стартапов по всему миру. Дело в отношении бизнесмена ведет финансовая милиция.

В отношении всей группы, а это 18 человек, среди которых 12 задержаны, возбуждено 8 уголовных дел по статье "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" и 11 - за неуплату налогов. Общая сумма неуплаченных налогов составила 100 миллионов рублей, при этом, по данным ДФР, они незаконно вернули НДС из бюджета на 20 миллионов рублей.