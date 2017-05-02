Заблокированных в салоне людей спасли сотрудники МЧС

2 Мая 2017 12:08

Инцидент в Минске. Столичным спасателям накануне пришлось выручать водителя и пассажира автомобиля, который врезался в столб, после погони ГАИ. По предварительной версии, нетрезвый автолюбитель пытался скрыться от дорожной милиции, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Заблокированных в салоне людей спасали сотрудники МЧС. Пострадавших передали медикам. В список тех, кому оказали помощь, попал и… еж. Его под сиденьем разбитой машины обнаружили бойцы МЧС.

Как выяснилось, задержанный водитель уже был лишен прав. Количество промилле в его крови пока неизвестно, специалисты проводят проверку.