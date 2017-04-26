Выясняются подробности аварии в Солигорском районе

26 Апреля 2017 18:43

За рулем Hyundai находилась 26-летняя девушка без удостоверения водителя. Она не справилась с управлением на мокрой дороге: автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир с травмами были доставлены в больницу. Пассажир - житель Солигорска - не выжил. Известно, что участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.