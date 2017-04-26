ЧП
26 Апреля 2017 18:43
Выясняются подробности аварии в Солигорском районе
За рулем Hyundai находилась 26-летняя девушка без удостоверения водителя. Она не справилась с управлением на мокрой дороге: автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир с травмами были доставлены в больницу. Пассажир - житель Солигорска - не выжил. Известно, что участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.
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