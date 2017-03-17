17 Марта 2017 15:22

Выясняются подробности аварии на Минской кольцевой - грузовик врезался в машину дорожников. Водитель МАЗа двигался со стороны Байкальской в направлении улицы Липковской во второй полосе и при обгоне столкнулся с автомобилем дорожной службы. В результате аварии водителя грузовика заблокировало в кабине. Спасатели его достали при помощи специнструмента. С травмами пострадавший в больнице.