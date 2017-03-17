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Выясняются подробности аварии на Минской кольцевой
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17 Марта 2017 15:22

Выясняются подробности аварии на Минской кольцевой

Выясняются подробности аварии на Минской кольцевой - грузовик врезался в машину дорожников. Водитель МАЗа двигался со стороны Байкальской в направлении улицы Липковской во второй полосе и при обгоне столкнулся с автомобилем дорожной службы. В результате аварии водителя грузовика заблокировало в кабине. Спасатели его достали при помощи специнструмента. С травмами пострадавший в больнице.

  

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