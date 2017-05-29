Выясняются обстоятельства ночного столкновения в Минске автопоезда на литовских номерах и троллейбуса

31 Мая 2017 15:01

Пострадал водитель большегруза, он в больнице. Троллейбус двигался в парк, пассажиров в салоне не было. Перед пересечением с улицей Калиновского его на большой скорости протаранил большегруз. От удара задняя часть троллейбуса деформировалась. Из кабины большегруза дальнобойщика доставали спасатели. По предварительной версии, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузовика.