ЧП
31 Мая 2017 15:01
Выясняются обстоятельства ночного столкновения в Минске автопоезда на литовских номерах и троллейбуса
Пострадал водитель большегруза, он в больнице. Троллейбус двигался в парк, пассажиров в салоне не было. Перед пересечением с улицей Калиновского его на большой скорости протаранил большегруз. От удара задняя часть троллейбуса деформировалась. Из кабины большегруза дальнобойщика доставали спасатели. По предварительной версии, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузовика.
Другие новости
31.05.2017 12:07 / ЧП В Витебске задержан подозреваемый в нападении на детей
31.05.2017 12:03 / ЧП Автопоезд на литовских номерах протаранил троллейбус в Минске
31.05.2017 12:01 / ЧП Микроавтобус с белорусами разбился в Псковской области
30.05.2017 21:20 / ЧП Суд Борисова огласил приговор пятерым организаторам наркотрафика
30.05.2017 12:07 / ЧП В Борисове огласили приговоры по резонансному делу о наркотрафике из Испании
29.05.2017 21:05 / ЧП Столичная милиция сообщила подробности задержания в метро пьяного молодого человека
29.05.2017 18:43 / ЧП Выясняются подробности сегодняшней аварии в Минском районе
29.05.2017 15:07 / ЧП Брестские правоохранители выявили администратора группы смерти
29.05.2017 15:06 / ЧП Пострадавшие в ДТП белорусы по-прежнему в российской больнице
29.05.2017 12:00 / ЧП Двое пострадавших в ДТП белорусов по-прежнему в российской больнице
29.05.2017 07:18 / ЧП В России выясняют причины аварии, в которой погибли трое белорусов
27.05.2017 21:14 / ЧП Трагедией едва не закончился футбольный матч в Витебске
27.05.2017 12:00 / ЧП В Витебске футбольный матч едва не закончился трагедией
27.05.2017 09:10 / ЧП ЧП в конце матча "Витебск" - БАТЭ
26.05.2017 19:06 / ЧП Коррупционный скандал вокруг белорусского АПК
26.05.2017 12:10 / ЧП Верховный суд Беларуси рассматривает апелляцию по громкому "делу 17-ти"
26.05.2017 07:06 / ЧП Верховный суд Беларуси сегодня рассмотрит приговор по так называемому "делу 17-ти"
25.05.2017 18:44 / ЧП ГАИ проводит проверку по факту ДТП около Слуцка
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия