Выясняют обстоятельства аварии на пересечении проспекта Победителей с улицей Тихой

7 Июня 2017 18:43

В момент ДТП не работал светофор. Водитель автомобиля Toyota не пропустил Mitsubishi, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали два человека. Один из них с черепно-мозговой травмой госпитализирован.

А вот в Борисове водитель легковушки не заметил мотоциклиста. Машина поворачивала налево и не пропустила байкера, который двигался по встречной полосе. В результате дорожного происшествия 24-летний мотоциклист госпитализирован с травмами различной степени тяжести.