ЧП
7 Июня 2017 18:43
Выясняют обстоятельства аварии на пересечении проспекта Победителей с улицей Тихой
В момент ДТП не работал светофор. Водитель автомобиля Toyota не пропустил Mitsubishi, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали два человека. Один из них с черепно-мозговой травмой госпитализирован.
А вот в Борисове водитель легковушки не заметил мотоциклиста. Машина поворачивала налево и не пропустила байкера, который двигался по встречной полосе. В результате дорожного происшествия 24-летний мотоциклист госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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