Второй день суда над студентом с бензопилой

21 Февраля 2017 12:06

Гособвинитель заявил для показаний больше 40 свидетелей, в том числе и родителей Владислава Казакевича. Поэтому сегодня в Минском городском суде будет напряженно. В зале гораздо меньше людей и журналистов. Вчера многие потерпевшие ходатайствовали о возможности не присутствовать на каждом заседании.

Накануне Владислав Казакевич полностью признал свою вину, не раскаялся, а компенсации ему кажутся непомерно большими. Общая сумма, которую требуют от обвиняемого, - более 250 000 рублей.