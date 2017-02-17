ЧП
21 Февраля 2017 12:06
Второй день суда над студентом с бензопилой
Гособвинитель заявил для показаний больше 40 свидетелей, в том числе и родителей Владислава Казакевича. Поэтому сегодня в Минском городском суде будет напряженно. В зале гораздо меньше людей и журналистов. Вчера многие потерпевшие ходатайствовали о возможности не присутствовать на каждом заседании.
Накануне Владислав Казакевич полностью признал свою вину, не раскаялся, а компенсации ему кажутся непомерно большими. Общая сумма, которую требуют от обвиняемого, - более 250 000 рублей.
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