Вскрыта коррупционная деятельность генерального директора компании "Ивацевичдрев"

6 Апреля 2017 21:29

Комитетом госбезопасности Беларуси вскрыта и пресечена коррупционная деятельность генерального директора компании "Ивацевичдрев". Как заявлено в официальном сообщении, Владимир Шульга подозревается в том, что организовал преступную схему по поставке на предприятие импортного сырья по завышенной стоимости. В роли посредников выступали иностранные компании, которые контролировал сам управляющий. В частности, с 2014 года основными поставщиками меланина на Ивацевчидрев стали компании из Литвы и Шотландии. При этом оперативники установили, что подставные фирмы закупали меланин у китайских производителей по цене 750-800 долларов за тонну, а в последующем перепродавали его Ивацевичдреву почти с двукратной накруткой. В результате предприятию нанесен ущерб в особо крупном размере - около 225 тысяч евро.

КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители устанавливают и документируют иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.