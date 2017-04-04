Вплоть до исключительной меры наказания грозит уроженцу Городка за убийство витебского бизнесмена

4 Апреля 2017 19:16

Напомним, предприниматель был найден мертвым в сентябре прошлого года. Тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружил местный житель одной из деревень Шумилинского района. Известно, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

Обвиняемый (а это 34-летний мужчина) присвоил крупную сумму денег, а также личные вещи убитого. Подробности расследования сразу нескольких громких уголовных дел озвучили сегодня в управлении Следственного комитета по Витебской области. Одно из резонансных - ограбление отделения банка в Полоцком районе. Следствие располагает доказательствами, которые позволяют установить личность преступника.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области: "Условиям, которые способствовали совершению данного разбойного нападения, явилось в том числе и неквалифицированное размещение видеокамер, которое не позволяло работнику отделения контролировать полностью все посещение. Ну и основное: у работника банка не было переносной тревожной кнопки, наличие которой позволило бы задержать преступника на месте совершения преступления".



