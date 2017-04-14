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Восемь автомобилей столкнулись на МКАД-2
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14 Апреля 2017 18:42

Восемь автомобилей столкнулись на МКАД-2

Водитель "рено" не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в "опель", который двигался впереди. Не успели остановиться еще шесть автомобилей. В результате на дороге образовался затор. В ДТП никто не пострадал.

  

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