Вопиющий случай произошел в одном из столичных дворов

23 Февраля 2017 21:34

Звонок поступил на горячую линию Агентства теленовостей. Выйдя утром, минчанин обнаружил, что его машина разбита. Всему виной оказался обычный цемент - штукатурка дома откололась целым куском и пробила лобовое стекло. К счастью, никто из людей не пострадал. Как избежать в таких случаях жертв и кто теперь заплатит за разбитое авто, выясняла Влада Карницкая.

Глыба штукатурки упала из-под крыши и разбила лобовое стекло. А еще появились царапины и вмятина на капоте и крыле машины. Такую картину Андрей Смольник - житель дома по улице Филимонова - увидел утром, выходя на работу. На личном авто уехать так и не удалось. Но мужчина говорит: дело не только в любимом железе. На месте машины, которая была припаркована у подъезда, мог оказаться человек

Андрей Смольник, житель г. Минска: "Вот место, где постоянно выходят люди с колясками. У меня у самого двое детей, младшему пять месяцев, жена всегда выходит отсюда".

ГАИ вызывать бессмысленно - штукатурка прилетела, когда машина не была в движении. Заплатят не страховщики, но вернуть деньги можно, если действовать правильно.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Самое главное, что нужно сделать человеку в подобной ситуации, - это незамедлительно вызвать сотрудников милиции для того, чтобы они засвидетельствовали данный факт, и в последующем уже участковый инспектор милиции мог вынести постановление и разъяснение о том, как пострадавшей стороне взыскать компенсацию за ущерб с коммунальных служб Минска".

То, что дом в аварийном состоянии, жильцы заметили давно. Особенно осенью и зимой, когда ветрено и влажно, штукатуркой и кирпичом усыпан весь асфальт возле дома.

Андрей Смольник вместе с соседями оцепили место, куда падает кирпич и штукатурка. Ведь даже через несколько часов после звонка реакция от коммунальщиков не последовала. Об этой ситуации руководство ЖЭУ, к которому относится дом, узнало, судя по всему, от нашей съемочной группы. Правда, оплатят ли ремонт авто, здесь так и не ответили.

Еще один пример - один из главных проспектов столицы. Здесь оживленно, много прохожих: взрослые идут к метро, дети в школу. И это при том, что находиться возле этого здания (а оно достаточно известное, так как является историко-культурной ценностью) действительно опасно. Примерно на уровне пятого этажа дома просто-напросто отваливается мозаика.

Хорошо, что на месте, куда летит штукатурка, мозаика или даже деревья во время сильных порывов ветра, как, например, прошлой осенью, оказываются лишь железные автомашины. Им не страшно. По-настоящему страшно даже не автовладельцам, которым придется добиваться возврата денег, а каждому, кто в этот момент мог проходить мимо. Поэтому лучше быстрым шагом, пока коммунальщики бездействуют.