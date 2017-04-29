29 Апреля 2017 21:19

Вопиющий случай бесхозяйственности в Слонимском районе заинтересовал Комитет госконтроля. 3 года местное хозяйство не могло вывезти из леса почти 200 кубометров деловой древесины. То, из чего собирались строить, оставили гнить в лесу. Сегодня это дерево годится разве что на растопку. Как безалаберность тянет вниз предприятие, и что теперь собираются делать с лесными кубометрами – в репортаже Дмитрия Смирнова.

Почти 200 кубометров леса 3 года были никому не нужны. Фактически за это время деловая тогда еще древесина превратилась в дрова.

И дров здесь на несколько лесовозов. Эксперты даже подсчитали – из этого количества дерева можно было легко построить два дома. Кстати, лесосеку в 2014-м для слонимского хозяйства "Победитель" специально подбирали именно с деловой древесиной.

Когда деревья три года назад спилили, первое время они хранились на территории лесного фонда. "Победитель" несколько раз просил продлить сроки хранения. Но, в конце концов, бревна пришлось вывозить. Но сил, видимо, не хватило – грузовики доехали только до полей хозяйства по соседству с лесхозом. Там дерево и лежало полтора года.

Объяснение у хозяйства традиционное, фактически под копирку - финансовые затруднения. Три года им не удавалось найти деньги, чтобы привезти уже спиленные деревья на место. Между тем, предприятие давно и много задолжало местному лесхозу - больше 3 000 рублей.

Под открытым небом, конечно, во всех смыслах – очень романтично. Но вряд ли эффективно. С места последнего хранения сюда, на территорию хозяйства, кубометров приехало существенно меньше, чем должно было быть по документам.

Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси по Гродненской области:

"Установлено в ходе проверки по данным бухучета: в хозяйстве хранится около 190 кубометров древесины. Предварительно обмеряли ее - осталось 130. То есть, не обеспечена даже сохранность. Можно предполагать, что их своровали - видны следы подъезда машин, распиловки".

Кому достались исчезнувшие кубометры, будут устанавливать сотрудники Департамента финансовых расследований. А уцелевшие бревна до сих пор стойко переносят и непогоду, и человеческую бесхозяйственность.