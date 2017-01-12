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Водитель БМВ попал в необычную ситуацию
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12 Января 2017 18:42

Водитель БМВ попал в необычную ситуацию

В необычную ситуацию попал водитель БМВ - машина оказалась между столбом и бетонным забором.

ДТП зафиксировали в Минске очевидцы. 50-летний мужчина двигался в крайней правой полосе и не учел погодные условия при выборе скоростного режима. В результате машину занесло на обочину. Повреждены обе стороны автомобиля, а также бетонная конструкция. Водитель не пострадал.

  

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