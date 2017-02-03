Водитель авто вылетел за пределы дороги в попытке уйти от сотрудников ГАИ

4 Февраля 2017 12:22

Выпил, сел за руль, пытался уйти от погони ГАИ, не справился с управлением - попал в больницу. Именно в такой хронологии разворачивались события для водителя "Форда Мандео". Сегодня около четырех утра автоинспекторы на столичной улице Лещинского заметили, как легковой автомобиль виляет и заезжает на бордюры. На требование остановиться автовладелец лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Однако не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и врезался в бордюр. После чего машина несколько раз перевернулась. Водитель получил черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и госпитализирован в Минскую центральную районную больницу. По предварительной информации, 22-летний парень сел за руль пьяным. Составлены три административных протокола.