2 Мая 2017 21:21

Девятью административными протоколами и штраф-стоянкой завершилось задержание нетрезвого водителя в Минске. Еще ему вменяют и уголовную статью "Сопротивление работнику милиции". Во время задержания автовладелец прокатил инспектора ГАИ на двери своей машины. Дорожная милиция продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента, который произошел накануне. Хронология событий следующая. Очевидцы сообщили, что по улице Волоха опасно ездит автомобиль "Мерседес-Бенц". Местные жители предположили: водитель может быть пьян. Через несколько минут на место выехала группа ДПС. "Мерседес" был на пешеходной дорожке, водитель был в салоне. Представители дорожной милиции попросили его предъявить документы. Но реакция оказалась весьма агрессивной - он нажал на педаль газа. Инспектор попытался остановить гонщика, достать ключи из замка зажигания. Так на дверце "мерседеса" он проехал около полукилометра.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "При сильном повороте направо сотрудник ГАИ не удержался и упал на проезжую часть. Через несколько минут автомобиль был задержан. Были повреждены два транспортных средства. Сотрудник ГАИ доставлен в больницу. Управлял автомобилем "мерседес" водитель 1977 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови у него обнаружено 2,7 промилле".

И еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя произошло накануне в Минске. Спасателям пришлось выручать водителя и пассажира автомобиля, который врезался в столб после погони ГАИ. Предварительно автомобилист пытался скрыться от преследования, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Пострадавших передали медикам. А в отношении водителя возбудили уголовное дело за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. Отметим, водительского удостоверения мужчина на момент ДТП был уже лишен. В список тех, кому оказали помощь, попал и… еж. Его под сиденьем разбитой машины обнаружили бойцы МЧС.