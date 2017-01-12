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Во время пожара на ферме в Дрогичинском районе Брестской области спасли 170 телят
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12 Января 2017 12:09

Во время пожара на ферме в Дрогичинском районе Брестской области спасли 170 телят

Инцидент произошел вчера вечером. Сначала пламя вспыхнуло в одном из телятников, затем перебросилось на крышу здания. Еще до прибытия спасателей работники хозяйства самостоятельно перевели животных в соседнее строение. Огонь удалось ликвидировать в течение часа. Повреждена крыша постройки на площади 60 квадратных метров. По одной из версий, пламя вспыхнуло по вине сторожа.
  

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