ЧП
3 Марта 2017 11:00
Владислав Казакевич приговорен к 15 годам лишения свободы
Минский городской суд приговорил Владислава Казакевича, напавшего на людей в ТЦ "Новая Европа", к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.
Подробности в программе "Зона Х. Итоги недели".
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