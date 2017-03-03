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3 Марта 2017 11:00

Владислав Казакевич приговорен к 15 годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил Владислава Казакевича, напавшего на людей в ТЦ "Новая Европа", к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Подробности в программе "Зона Х. Итоги недели".

  

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