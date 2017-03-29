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30 Марта 2017 11:05

Весенние палы травы в Беларуси стали причиной травмирования двух человек

За минувшие сутки в стране зафиксировано 59 фактов возгорания сухой растительности. В Витебской области с начала года зарегистрировано 17 загораний травы. В 100 процентах случаев виной этому становится человеческий фактор.

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