Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту "дела 17-ти" Константину Вилюге

6 Июня 2017 12:08

19 лет в колонии усиленного режима. Ранее он был приговорен к 20-ти годам лишения свободы. Как мы уже рассказывали, группа наркодилеров длительное время занимались распространением психотропов под видом курительных смесей и миксов. Товар для реализации приобретался в России и расходился по всей Беларуси. Преступники тщательно скрывали свою деятельность, планировали не только способы транспортировки товара, но и организацию физической и технической безопасности. Компаньонами в деле "Легал Минск" были бывшие сотрудники КГБ и МВД, этот факт придавал процессу еще больший резонанс. Материалы составили около ста томов, а защищали обвиняемых около 20-ти адвокатов.