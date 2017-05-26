Верховный суд Беларуси сегодня рассмотрит приговор по так называемому "делу 17-ти"

26 Мая 2017 07:06

В конце прошлого года Минский городской суд огласил вердикт по самой крупной наркодилерской сети в истории Беларуси. В сумме все участники получили свыше 200 лет лишения свободы. Основной фигурант громкого дела - Константин Велюга по кличке Кот - получил 20 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья принимал решение по резонансному делу почти месяц. И вот сегодня последняя инстанция поставит точку в этом громком процессе.