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Верховный суд Беларуси рассматривает апелляцию по громкому "делу 17-ти"
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26 Мая 2017 12:10

Верховный суд Беларуси рассматривает апелляцию по громкому "делу 17-ти"

Верховный суд Беларуси рассматривает апелляцию по громкому "делу 17-ти" о незаконном обороте наркотиков. Приговор Минским городским судом был вынесен еще в конце прошлого года. В сумме все участники получили свыше 200 лет лишения свободы. Основной фигурант – Константин Велюга по кличке Кот - приговорен к 20-ти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья принимал решение по резонансному делу почти месяц. И вот сегодня последняя инстанция поставит точку в громком процессе.

  

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