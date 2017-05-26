26 Мая 2017 12:10

Верховный суд Беларуси рассматривает апелляцию по громкому "делу 17-ти" о незаконном обороте наркотиков. Приговор Минским городским судом был вынесен еще в конце прошлого года. В сумме все участники получили свыше 200 лет лишения свободы. Основной фигурант – Константин Велюга по кличке Кот - приговорен к 20-ти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья принимал решение по резонансному делу почти месяц. И вот сегодня последняя инстанция поставит точку в громком процессе.