Верховный суд Беларуси изменил приговоры четырем фигурантам "дела 17-ти"

6 Июня 2017 21:25

В частности, организатору схемы продажи спайсов Константину Вилюге срок сократили. Вместо 20-ти его осудили на 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. В сторону сокращения сроков изменены приговоры экс-сотрудникам КГБ Дмитрию Веретинскому и Игорю Карицкому - до 9-ти лет. Бывшему работнику МВД Константину Денисевичу - до 8-ми. Из обвинения исключены формулировка "организация преступной группировки", "превышение служебных полномочий", а также ряд эпизодов распространения особо опасных веществ. Остальным фигурантам "дела 17-ти" оставлены сроки, назначенные судом первой инстанции.

Олег Буйленков, государственный обвинитель: "Была оглашена только резолютивная часть. Само определение не было оглашено, поэтому все вопросы, связанные с законностью и обоснованностью данного судебного решения, будут разрешены и точки определены после ознакомления с данным документом. По результатам ознакомления будет сделан вывод законно ли и обосновано данное судебное решение".

Напомним, в конце прошлого года Минский городской суд рассмотрел уголовное "дело 17-ти". Участники преступного сообщества под видом легальных курительных смесей и миксов распространяли наркотики. В итоге 17 обвиняемых получили в общей сложности более 200 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу сегодня - в момент оглашения.