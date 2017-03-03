В Витебском областном суде огласили приговор "террор-машине"

3 Марта 2017 19:11

Это прозвище 20-летнего жителя Витебска. Станислав Гончаров признан виновным в злостном хулиганстве и разжигании расовой розни. Он получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Вместе с Гончаровым на скамье подсудимых оказались семь подельников. Молодые люди издевались над подростками, заставляли выкрикивать нацистские лозунги и демонстрировать фашистские приветствия. Все происходящее записывали на видео. Еще один факт из биографии Гончарова: с 2014 по 2016 годы он принимал участие в боевых действиях в Украине в составе батальона "Азов". Подсудимым также вменялось распространение порнографии, грабеж, вовлечение подростков в совершение преступления. Подельники Гончарова приговорены к наказаниям - от трех лет лишения свободы с отсрочкой - до шести лет усиленного режима.

Судебный процесс был закрытым и длился почти три месяца. Журналистов пустили лишь на оглашение приговора. Перечисление статей Уголовного кодекса и наказаний заняло больше получаса. Приговор может быть обжалован в течение 10-ти дней.