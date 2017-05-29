В Витебске задержан подозреваемый в нападении на детей

31 Мая 2017 12:07

По версии следствия, он попытался изнасиловать 9-летнюю девочку, которая возвращалась с тренировки неделю назад. Мужчина зашел с ребенком в подъезд и стал насильно удерживать и закрывать рот. Ребенок активно сопротивлялся, и девочке удалось убежать. С ней сейчас работают психологи. По приметам милиция задержала подозреваемого. Это ранее судимый за хищение имущества, состоящий на учете у нарколога и психиатра 34-летний житель Городокского района. Ему предъявлены обвинения. Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий этого человека, с просьбой сообщить в милицию.