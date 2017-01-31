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В Витебске устанавливают обстоятельства крупного ДТП
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31 Января 2017 15:02

В Витебске устанавливают обстоятельства крупного ДТП

На перекрестке в центре города "мерседес" после столкновения с "вольво" сбил четырех пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. После наезда на людей микроавтобус врезался в припаркованный на стоянке автомобиль "джили".

Благодаря сработавшим подушкам безопасности, водители не пострадали. Четыре пешехода, это трое женщин и мужчина, в городской больнице скорой медпомощи. По словам медиков, сейчас их жизни ничего не угрожает.

На данный момент специалисты продолжают работу со свидетелями и очевидцами ДТП, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

  

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