13 Марта 2017 12:14

Попал в ловушку. В Витебске мужчина сутки провел в вентиляционной шахте детского сада. Житель областного центра очнулся там после вечеринки. Пленник сумел по мобильному телефону дозвониться родным и сообщить, что не понимает, где находится, и видит только небо над головой. Клич о помощи услышала и сторож детского сада. Сообщила в милицию. Бригада спасателей достала пострадавшего.

Марина Фандо, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:

"По прибытии к месту вызова работники МЧС провели разведку по писку пострадавшего, который подавал звуки. При помощи промышленного перфоратора пострадавшего извлекли из шахты. Молодой человек 96 года рождения находился в сознании".

После осмотра медиков мужчину отпустили домой - его здоровью ничего не угрожало. Как очутился в трубе размером всего 40 на 40 сантиметров, вспомнить не смог. Головная боль осталась лишь у сотрудников детского сада, которым теперь придется латать дыру в стене.