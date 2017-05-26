27 Мая 2017 12:00

Когда эмоции сильнее стали. В Витебске футбольный матч едва не закончился трагедией.

Следователи проводят проверку по факту травмирования болельщиков на Центральном спортивном комплексе в конце встречи между командами "Витебск" и БАТЭ. Во время празднования победного гола, забитого хозяевами, не выдержало ограждение одной из трибун. Под натиском болельщиков, которые приветствовали игроков "Витебска", парапет обрушился. Упали 14 человек. 8 были доставлены в больницу. Сейчас на лечении в стационаре находятся двое мужчин 1976-го и 1990-го годов рождения. Их жизни ничего не угрожает.

Матч "Витебск" - БАТЭ проходил в рамках тура чемпионата страны по футболу. Игра закончилась сенсационной победой северян со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 90-й минуте.