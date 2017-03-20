ЧП
20 Марта 2017 12:11
В Витебске домашние роды обернулись трагедией
В Витебске домашние роды обернулись трагедией - умерла новорожденная девочка. Малютка наглоталась околоплодных вод и стала задыхаться. Мать попыталась оказать девочке помощь, но все усилия оказались безрезультатными. Позже за жизнь новорожденной девочки боролись медики. Но спасти ее не удалось. Известно, что предварительно тридцатилетняя женщина отказалась от госпитализации в роддом, медики предупреждали о последствиях родов на дому и о возможных рисках.
Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти новорожденного ребенка.
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