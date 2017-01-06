В Ушачском районе столкнулись маршрутное такси и автомобиль МАЗ

5 Января 2017 19:05

1 человек погиб на месте, 9 - доставлены в больницу. Таков исход аварии в Ушачском районе. В шесть часов утра на трассе столкнулись маршрутное такси и автомобиль МАЗ, перевозивший бульдозер. В маршрутке в этот момент находились 15 пассажиров и водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Подробности у нашего корреспондента Ольги Масловской.

Движение на трассе Полоцк - Минск возле деревни Сорочино сегодня было затруднено в течение нескольких часов. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

ДТП произошло около шести часов утра. Маршрутному такси, которое выполняло рейс из Полоцка в Минск, не удалось разминуться с грузовиком МАЗ. А точнее, с бульдозером, который был установлен на трале большегруза. Столкновение произошло по касательной. Нож-отвал бульдозера, выходивший за габариты трала, зацепил и фактически снес левое крыло микроавтобуса.

Владимир Назарко, начальник УГАИ УВД Витебского облисполкома: "МАЗ перевозил крупногабарит, выступавший за габариты транспортного средства порядка полуметра. Уверенно можно говорить о том, что водитель осуществлял перевозку, не имея специального разрешения для осуществления перевозки такой категории груза. Кроме того, по словам водителя маршрутного такси, не был включен проблесковый маячок оранжевого цвета. Соответственно, не было обозначено это транспортное средство надлежащим образом как перевозящее опасный груз".

Об аварии оперативным службам сообщил проезжавший мимо водитель. Автомобили скорой помощи доставили пострадавших в Ушачскую районную больницу. Один человек - 29-летний житель Новополоцка - погиб на месте. Девятерым, включая водителя маршрутного такси, оказана необходимая медицинская помощь.

Сергей Сунгурцев, пострадавший: "Очнулись, увидели, что борта у маршрутки нет. К счастью, я сидел правее. Мы помогали, вытаскивали людей, пока не было скорой, потому что в тяжелом состоянии люди были".

Сергей Моисеев, главврач Ушачской центральной районной больницы: "Двое находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в отделении реанимации. С одной работают хирурги. Остальные пациенты с различной степенью травм находятся в отделении. 4 человека мы готовим уже на выписку".

Среди пострадавших - жители Полоцка, Новополоцка и один житель Борисова. Установить все детали страшной аварии следователям помогут показания очевидцев, а также видео с видеорегистратора. Записывающее устройство было установлено на лобовом стекле маршрутного такси.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Ушачским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту ДТП по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь. Это нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователями произведен осмотр места происшествия с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и возможностей передвижной криминалистической лаборатории".

Установлено, что бульдозер транспортировали из столицы в Полоцк к месту строительства Полоцкой гидроэлектростанции. Погрузку строительной техники осуществляла одна из минских фирм.

За минувшие сутки в Витебской области произошло около 60 дорожно-транспортных происшествий. Это в три раза больше обычного. В ГАИ говорят