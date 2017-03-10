В Толочине встреча друзей обернулась смертельным пожаром

11 Марта 2017 15:00

Трагически закончилась пятница сразу для троих человек в Толочине. Здесь в частном доме произошел пожар.

К прибытию спасателей дом уже горел открытым пламенем, крыша и перекрытия частично обрушились. При ликвидации возгорания в жилище были обнаружены тела трех людей - двух женщин и одного мужчины. По информации МЧС, накануне ЧП погибшие гостили у местного жителя. Хозяин дома выбрался самостоятельно и не пострадал. Обстоятельства гибели людей выясняют эксперты.

Еще одно смертельное возгорание произошло в Пуховичском районе. Один человек погиб, двое спасены и девять эвакуированы.