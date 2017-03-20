В суде Дзержинского района начались слушания по делу об убийстве

ЧП
20 Марта 2017 11:50
В суде Дзержинского района начались слушания по делу об убийствеТрагедия произошла в Фаниполе. Мужчина несколько раз ударил ножом экс-супругу. Женщина погибла. Подробности в программе "Зона Х".
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