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20 Марта 2017 11:50

В суде Дзержинского района начались слушания по делу об убийстве

Трагедия произошла в Фаниполе. Мужчина несколько раз ударил ножом экс-супругу. Женщина погибла. Подробности в программе "Зона Х".  

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