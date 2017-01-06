ЧП
5 Января 2017 11:10
В суде Борисовского района проходит открытое судебное разбирательство
28 января 2016 года в Борисове семья отравилась газом. Сегодня на скамье подсудимых - слесари предприятия "Борисовгаз". Они обвиняются по части 2 статьи 144 "Причинение смерти по неосторожности".
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