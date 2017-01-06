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5 Января 2017 11:10

В суде Борисовского района проходит открытое судебное разбирательство

28 января 2016 года в Борисове семья отравилась газом. Сегодня на скамье подсудимых - слесари предприятия "Борисовгаз". Они обвиняются по части 2 статьи 144 "Причинение смерти по неосторожности".

 

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