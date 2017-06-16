ЧП
16 Июня 2017 15:26
В столице выясняются причины серьезной аварии на пересечении проспекта Машерова и улицы Богдановича
Накануне вечером столкнулись две машины. В одной ехали двое мужчин, во второй - семья с 7-месячной девочкой. Ребенок находился в специальном кресле, а в машинах сработали подушки безопасности.
По предварительной версии, одна из машин проехала на красный свет.
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