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В столице выясняются причины серьезной аварии на пересечении проспекта Машерова и улицы Богдановича
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16 Июня 2017 15:26

В столице выясняются причины серьезной аварии на пересечении проспекта Машерова и улицы Богдановича

Накануне вечером столкнулись две машины. В одной ехали двое мужчин, во второй - семья с 7-месячной девочкой. Ребенок находился в специальном кресле, а в машинах сработали подушки безопасности.

По предварительной версии, одна из машин проехала на красный свет.

  

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