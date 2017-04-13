В столице увеличилось число ДТП с участием детей

13 Апреля 2017 15:23

Только за последнюю неделю госавтоинспекторы Московского района столицы зафиксировали три происшествия. Нередко ДТП с участием самых маленьких происходят во дворах, а также около школ, детских садов и центров внешкольной деятельности. Кстати, начало весны считается одним из самых опасных периодов для детского травматизма на дороге.

Особое внимание сотрудники ГАИ обратят и на перевозку детей в авто. Напомним, штраф за отсутствие специального автокресла на первый раз - 120 рублей.