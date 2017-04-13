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В столице увеличилось число ДТП с участием детей
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13 Апреля 2017 15:23

В столице увеличилось число ДТП с участием детей

Только за последнюю неделю госавтоинспекторы Московского района столицы зафиксировали три происшествия. Нередко ДТП с участием самых маленьких происходят во дворах, а также около школ, детских садов и центров внешкольной деятельности. Кстати, начало весны считается одним из самых опасных периодов для детского травматизма на дороге.

Особое внимание сотрудники ГАИ обратят и на перевозку детей в авто. Напомним, штраф за отсутствие специального автокресла на первый раз - 120 рублей.

  

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