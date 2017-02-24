Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>В столице пьяный водитель сбил женщину
ЧП
RSS
В столице пьяный водитель сбил женщину
Скачать Поделиться

24 Февраля 2017 15:23

В столице пьяный водитель сбил женщину

В столице пьяный водитель на автомобиле "Форд" сбил женщину. ДТП произошло на улице Кунцевщина. В момент наезда пострадавшая находилась на островке безопасности. Женщина получила травмы головы и перелом ноги. Сейчас она в больнице. В крови водителя выявлено полтора промилле алкоголя. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =