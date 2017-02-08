В Столинском районе в заносах застряли два пассажирских автобуса

8 Февраля 2017 19:07

В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков. Из-за снежных заносов в городе над Бугом снижен скоростной режим. На расчистке улиц задействовано около 70 единиц техники и более 600 дворников. В Столинском районе в заносах застряли сразу два пассажирских автобуса. Из снежного плена машины извлекали спасатели. Похожий случай произошел и в Брестском районе. Сейчас на дорогах республиканского значения в области работают более 100 единиц снегоуборочной техники.