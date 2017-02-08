ЧП
8 Февраля 2017 19:07
В Столинском районе в заносах застряли два пассажирских автобуса
В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков. Из-за снежных заносов в городе над Бугом снижен скоростной режим. На расчистке улиц задействовано около 70 единиц техники и более 600 дворников. В Столинском районе в заносах застряли сразу два пассажирских автобуса. Из снежного плена машины извлекали спасатели. Похожий случай произошел и в Брестском районе. Сейчас на дорогах республиканского значения в области работают более 100 единиц снегоуборочной техники.
Другие новости
07.02.2017 21:17 / ЧП Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность крупной лжепредпринимательской структуры
07.02.2017 15:20 / ЧП ДТП возле деревни Крупки Пуховичского района
06.02.2017 15:17 / ЧП На МКАД сегодня столкнулись шесть автомобилей
06.02.2017 15:13 / ЧП В Могилеве из окна многоэтажного дома выпала девочка
04.02.2017 12:22 / ЧП Водитель авто вылетел за пределы дороги в попытке уйти от сотрудников ГАИ
03.02.2017 19:10 / ЧП Два громких судебных процесса начались сегодня в Минске
03.02.2017 18:48 / ЧП Сегодня утром на улице Кижеватова под машину попала 16-летняя девушка
02.02.2017 15:20 / ЧП Утром по улице Богдановича на полчаса было остановлено движение транспорта
01.02.2017 15:45 / ЧП Причиной затора на проспекте Пушкина в столице стал грузовик
31.01.2017 21:09 / ЧП В Пинском районе раскрыта преступная группа, которая похищала с кладбищ надгробные плиты
31.01.2017 19:05 / ЧП Крупная авария произошла в центре Витебска
31.01.2017 18:41 / ЧП Авария на МКАД
31.01.2017 15:02 / ЧП В Витебске устанавливают обстоятельства крупного ДТП
31.01.2017 12:05 / ЧП Крупное ДТП в Витебске
30.01.2017 21:07 / ЧП Суд Фрунзенского района столицы огласил вердикт в отношении Александра Муравьева
30.01.2017 15:20 / ЧП Логойск на несколько часов остался без воды
30.01.2017 15:13 / ЧП Чудесное спасение жителя Добрушского района