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В Столинском районе в заносах застряли два пассажирских автобуса
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8 Февраля 2017 19:07

В Столинском районе в заносах застряли два пассажирских автобуса

В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков. Из-за снежных заносов в городе над Бугом снижен скоростной режим. На расчистке улиц задействовано около 70 единиц техники и более 600 дворников. В Столинском районе в заносах застряли сразу два пассажирских автобуса. Из снежного плена машины извлекали спасатели. Похожий случай произошел и в Брестском районе. Сейчас на дорогах республиканского значения в области работают более 100 единиц снегоуборочной техники.

  

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