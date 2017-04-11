В Несвиже водитель столкнулся с другим авто во время обгона

11 Апреля 2017 15:27

Мотоциклисту в Столбцовском районе удалось выжить, сейчас он в реанимации. Водитель байка сел за руль нетрезвым, не справился с управлением и перевернулся. Еще одна авария в Минской области в Несвиже. 28-летний водитель во время обгона столкнулся с другим авто. Мужчина получил удары грудной клетки, перелом ребра. Шестилетнему мальчику - пассажиру - удалось избежать серьезных травм, его сберегло детское автокресло-бустер. Оба находятся в госпитале. Госавтоинспекция Минской области настойчиво напоминает водителям соблюдать правила дорожного движения.