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В Смолевичском районе пожар полностью уничтожил дом, гараж и три автомобиля
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25 Мая 2017 15:24

В Смолевичском районе пожар полностью уничтожил дом, гараж и три автомобиля

Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание горело открытым пламенем. Людей там не было. Чтобы потушить пожар, понадобилось шесть специальных расчетов. Причины происшествия сейчас выясняют.

  

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