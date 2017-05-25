24 Мая 2017 19:12

ДТП с летальным исходом: в Сенненском районе в аварии погибла 17-летняя девушка. 4 человека оказались в больнице. Сегодня на трассе Богушевск – Коковчино, возле деревни Беленево, легковой автомобиль Ford Focus, которым управляла 21-летняя девушка, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗом, за рулем которого был 75-летний мужчина. В салоне легковушки рядом с водителем находилась 17-летняя девушка - она скончалась на месте. Водитель и пассажир ВАЗа, а также два пассажира легкового авто доставлены в Областную клиническую больницу. Водителю Ford помощь медиков не понадобилась.

На месте ДТП работают следователи вместе с экспертами-криминалистами.