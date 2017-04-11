11 Апреля 2017 15:25

Специалисты выясняют причину жуткой аварии на Минской кольцевой. Вчера вечером в районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист. По одной из версий, ДТП спровоцировала легковая машина, которая скрылась. Байкер перестраивался из средней полосы в крайнюю левую. В этот момент такой же маневр совершал и серебристый седан. Мотоциклист попытался избежать столкновения, но врезался в отбойник.