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В районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист
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11 Апреля 2017 15:25

В районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист

Специалисты выясняют причину жуткой аварии на Минской кольцевой. Вчера вечером в районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист. По одной из версий, ДТП спровоцировала легковая машина, которая скрылась. Байкер перестраивался из средней полосы в крайнюю левую. В этот момент такой же маневр совершал и серебристый седан. Мотоциклист попытался избежать столкновения, но врезался в отбойник. 

  

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