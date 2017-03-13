В расследовании аварии на комбинате в Скиделе примут участие польские специалисты

13 Марта 2017 15:05

В ближайшие дни прибудут представители компании, имеющей опыт обслуживания оборудования, установленного на белорусском предприятии. Напомним, 25 февраля ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пострадали 5 работниц: 3 скончались в больницах.

Состояние двух женщин оценивается медиками как тяжелое. Следователями проведено множество экспертиз, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация.