В Пуховичском районе в аварии погиб мужчина

21 Декабря 2016 15:21

32-летний водитель легковушки двигался в направлении Руденска, недалеко от городка Дукора потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Из машины водителя деблокировали с помощью спецтехники МЧС. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Как сообщили в ГАИ, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Подробности аварии выясняются. Известно, что мужчина был трезвый, имел водительское удостоверение, а резина на машине соответствовала сезону.