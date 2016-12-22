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В Пуховичском районе в аварии погиб мужчина
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21 Декабря 2016 15:21

В Пуховичском районе в аварии погиб мужчина

32-летний водитель легковушки двигался в направлении Руденска, недалеко от городка Дукора потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Из машины водителя деблокировали с помощью спецтехники МЧС. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Как сообщили в ГАИ, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Подробности аварии выясняются. Известно, что мужчина был трезвый, имел водительское удостоверение, а резина на машине соответствовала сезону.

 

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