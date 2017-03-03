В Полоцком районе продолжаются поиски мужчины, ограбившего отделение Беларусбанка в Фариново

2 Марта 2017 21:12

В Полоцком районе продолжаются поиски неизвестного мужчины, который накануне совершил разбойное нападение на отделение Беларусбанка в поселке Фариново. Угрожая электрошокером, он отнял у кассира ключи от сейфа и вынес более 10 тысяч рублей. Ольга Масловская побывала на месте происшествия.

Эта новость потрясла небольшой поселок. Ограблен банк. Кассир связана, а из сейфа исчезли десять с половиной тысяч рублей. Виновника ищут. Преступление произошло в первый день весны в 13 часов 15 минут. В это время сотрудник банка (тогда работала 26-летняя кассир) обычно уходит на обед.

Раскрыть дело по горячим следам не удалось. И это несмотря на то что по тревоге был поднят весь личный состав Полоцкого РОВД.

Место преступления тщательно отработали криминалисты. Следы обуви преступника, следы перчаток, связки ключей от дверей и сейфов и главная улика - видео с камер наблюдения. Сейчас его кадр за кадром изучают специалисты. Преступник был одет в темно-синий пуховик со вставками голубого цвета на капюшоне и рукавах, на голове черная удлиненная шапка, обувь серого цвета.

После нападения медицинская помощь кассиру не понадобилась, но на работу она пока не вышла. Для следствия сотрудница банка - главный свидетель.

Сейчас отделение банка закрыто. Оно находится в здании Дома культуры. Отдельный вход, а за дверью, говорят местные жители, темный коридор. И никого, кто мог бы в случае опасности придти работнику банка на помощь.

Злоумышленнику грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. А когда возобновит работу отделение банка в Фариново, пока неизвестно.