В Пинском районе раскрыта преступная группа, которая похищала с кладбищ надгробные плиты

31 Января 2017 21:09

Как стало известно, два жителя Пинска продавали их местному предпринимателю. Всего же вандалы разграбили более 20 могил.

История, которая потрясает своим варварским отношением, – в репортаже Виктории Потони. Ровно семь лет назад Александр похоронил отца. О том, что вандалы разграбили могилу, узнал от сотрудников милиции. А когда увидел все своими глазами, долго не мог прийти в себя.

Позже выяснилось, что таких случаев больше двух десятков и сразу на трех кладбищах вблизи Пинска.

Злоумышленники действовали по определённой схеме и избирательно. С кладбищ похищали лишь надгробные плиты без надписей, ритуальные вазы и бордюры. Причем, исключительно из дорогостоящего материала - черного мрамора.

За порядком на кладбище следят с восьми утра до пяти вечера. Работники уверяют, не видели ничего подозрительного. И показывают, что похищали преступники в основном новые надгробья и уж точно знали технологию изготовления памятников.

В совершении серии краж подозреваются двое молодых людей из Пинска. Сейчас они задержаны, дают показания в изоляторе временного содержания, с ними работают следователи.

Восемь эпизодов из двадцати удалось установить. И частично вернуть украденное.

Почему покупатель мраморных плит не усомнился в их качестве? Ведь очевидно, что надгробья не один месяц находились на кладбище. Но разговаривать предприниматель наотрез отказался.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все эпизоды, которые совершали вандалы. Если их вина будет доказана, преступной группе грозит до четырех лет лишения свободы.